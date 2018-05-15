Глава Немецкого футбольного союза отчитал игроков сборной за встречу с Эрдоганом

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель остался недоволен встречей игроков сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндагана с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Великобритании.

Как передает Report, в ходе встречи футболисты турецкого происхождения сфотографировались с лидером Турции и подарили ему майку.

«Немецкий футбольный союз, безусловно, уважает особое положение наших игроков, связанное с их происхождением. Но господин Эрдоган не придерживается ценностей союза и футбола в целом. Вот почему игрокам национальной команды не следовало участвовать в его предвыборной кампании», — написал Гриндель на своей странице в "Твиттере".