Глава комитета Российского футбольного союза: В Европе оказались не готовы к агрессии болельщиков

Москва. 21 июня. REPORT.AZ/ Из-за агрессии и неспортивного поведения болельщиков может пострадать весь российский футбол. Об этом заявил Report председатель инспекторского комитета Российского футбольного союза (РФС) Алексей Спирин.

"Раньше все было куда более терпимее. Старшее поколение болельщиков было добрее что ли, коммуникабельнее. Ну, были, конечно, и случаи-исключения, когда забрасывали поле, чем под руку попало. Петард, фаеров тогда не было", - заявил А.Спирин.

По его словам, раньше самыми яростными болельщиками были английские и голландские фанаты. Председатель комитета напомнил об Эйзельской трагедии, когда в результате действий английских болельщиков обрушилась опорная стена трибуны, повлекшая за собой смерть 39 человек.

"Напомню, это было не так давно в 1985 году, и тогда все английские клубы были лишены права участвовать в турнирах под эгидой УЕФА или ФИФА сроком на 5 лет. Тогда все европейские страны поняли, что такими вещами не шутят и принялись усмирять свои оголтелых болельщиков, - подчеркнул он, добавив, что англичане после этой трагедии смогли все-таки обуздать своих фанатские группировки.

Говоря об отношении к фанатам в России председатель комитета подчеркнул, что в РФ система безопасности "глубоко продуманная и выстроенная".

"Не дают возможности разгуляться болельщикам: если что-то происходит, то принимаются безотлагательные и жесткие меры. Несмотря на это, все равно происходят чрезвычайные события, как скажем остановка матча "Зенит" - "Динамо" в 2012 году. В Европе же оказались не готовы к агрессии болельщиков", - подчеркнул представитель РФС.

Он отметил, что на Евро-2016 наблюдается аналогичная тенденция, когда болельщики проявляют агрессию, ведут себя неспортивно. А.Спирин подчеркнул, что, возможно, они кем-то подготовлены, возможно, это их личная инициатива, но к футболу это не имеет никакого отношения.

По его словам, основная проблема неадекватности поведения футбольных болельщиков, в том числе и российских, заключается в отсутствии воспитания, здравого смысла.

Председатель комитета отметил, что подобным образом фанаты пытаются доказать, кем они являются в этой жизни. "Картина на лицо: ясно, что это связано и с уровнем жизни этих людей и их социальным положением. К сожалению, социально ущемленными людьми очень легко манипулировать. Единственным выходом вижу пока ограничение для таких людей права попадать на стадионы", - резюмировал он.