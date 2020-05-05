Глава ИВ: "Карабах" - армия, воюющая против армян

ИВ Агдамского района Вагиф Гасанов https://report.az/storage/news/9b980ac5c33bc01299e3ded12ba3ab33/c603ae98-9ca5-4acd-8795-4ed3aa241418_292.jpg

"Я очень рад, что "Карабах" агдамская команда. В период, когда коварный враг перешел в наступление на нашу страну, для нас важно, чтобы "Карабах" носил это название".

Как передает Report, об этом глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов заявил, рассказывая о впечатлениях от визита "Карабаха" в регион.

В.Гасанов сказал, что является ярым болельщиком этой команды: "Я считаю, что "Карабах" – армия, воюющая против армян. Этой команде принадлежат незаменимые услуги в продвижении Азербайджана в мире, донесении правды о Карабахе".

Глава ИВ выразил руководству клуба "Карабах" признательность за проделанную работу: "Я выражаю признательность Тахиру Гезалу за покрытие всех расходов, Абдулбари Гезалу. Они оказывают команде серьезную поддержку, выполняют поручения государства. Оказывают достойную поддержку девизу президента "Каждый должен помогать ФК "Карабах". "Карабах" прекрасно представляет нашу страну".

В.Гасанов выразил уверенность, что под руководством президента Ильхама Алиева флаг Азербайджана в скором времени будет развеваться в Агдаме, Шуше: "И тогда клуб "Карабах" скажет свое слово, и займет одно из достойных мест. Этот день недалек".

На прошлой неделе во врем визита регион клуб "Карабах" оказал продовольственную помощь 1 500 семьям.