О нас

Глава испанской федерации футбола ушел в отставку

Глава испанской федерации футбола ушел в отставку Луис Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Футбол
11 сентября 2023 г. 02:47
Глава испанской федерации футбола ушел в отставку

Луис Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Как передает Report, об этом функционер сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Сегодня я сообщил исполняющему обязанности президента Педро Роче о своей отставке с поста президента RFEF. Я также сообщил, что сделал то же самое со своей должностью в Союзе европейских футбольных ассоциаций, чтобы моя должность вице-президента могла быть сохранена. После дисквалификации Международной федерацией футбола, а также остальными процедурами, открытыми против меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свою должность", - написал Рубиалес.

Инцидент, из-за которого чиновник вынужден покинуть свой пост, произошел во время церемонии награждения после финала чемпионата мира — 2023. Испанские футболистки обыграли англичанок (1:0). Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi