Глава испанской федерации футбола ушел в отставку

Луис Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Луис Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Как передает Report , об этом функционер сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Сегодня я сообщил исполняющему обязанности президента Педро Роче о своей отставке с поста президента RFEF. Я также сообщил, что сделал то же самое со своей должностью в Союзе европейских футбольных ассоциаций, чтобы моя должность вице-президента могла быть сохранена. После дисквалификации Международной федерацией футбола, а также остальными процедурами, открытыми против меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свою должность", - написал Рубиалес.

Инцидент, из-за которого чиновник вынужден покинуть свой пост, произошел во время церемонии награждения после финала чемпионата мира — 2023. Испанские футболистки обыграли англичанок (1:0). Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.