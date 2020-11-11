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Глава Футбольной ассоциации Англии покинул пост

Глава Футбольной ассоциации Англии покинул пост Председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покинул занимаемую должность из-за конфликта на расовой почве.
Футбол
11 ноября 2020 г. 08:07
Глава Футбольной ассоциации Англии покинул пост
Грег Кларк

Председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покинул занимаемую должность из-за конфликта на расовой почве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба FA.

Ранее Кларк во время речи о расизме в футболе использовал словосочетание "цветные футболисты", что вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Позднее Кларк принес извинения за свои слова.

"Мои неприемлемые слова перед парламентом негативно сказались на нашей игре, на тех, кто ее смотрит, кто играет, судит и руководит. Я глубоко опечален тем, что обидел эти различные общины в футболе", - сказал Кларк.

Временным председателем FA назначен Питер Маккормик.

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