​Глава Футбольной ассоциации Великобритании исключил перенос ЧМ-2018 в Англию

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Футбольной ассоциации Англии (ФА) Грег Дайк исключил возможность переноса ЧМ-2018 из России в Англию, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Мы не будем проводить чемпионат мира в 2018 году и не будем принимать первенство 2022 года. Иначе все будет выглядеть так, что кампания против ФИФА затевалась из личных целей.

Никто не сможет ничего сделать против России или Катара, пока не завершится официальное расследование, и не будут представлены доказательства каких-то нарушений", - приводит слова Дайка ESPN.