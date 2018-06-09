Глава Футбольной ассоциации Ганы извинился перед президентом и ушел в отставку

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Глава Футбольной ассоциации Ганы (GFA) Квеси Ньянтакьи покинул свой пост, извинившись перед президентом страны Наной Акуфо-Аддо за коррупционный скандал. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба GFA.

7 июня правительство Ганы приняло решение распустить футбольную ассоциацию страны после выхода документального фильма о коррупции в организации. В одном из эпизодов Ньянтакьи получает от некого бизнесмена $65 тыс. 8 июня Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила Ньянтакьи от футбольной деятельности на 90 дней.

Ньянтакьи в своем заявлении об отставке принес извинения, пояснив, что "по неосмотрительности стал жертвой мошенников". Глава футбольной ассоциации считал, что имел дело с людьми, "заинтересованными в инвестировании в страну". Он также заявил, что берет всю вину за коррупционный скандал на себя.

Ньянтакьи являлся членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), он занимал пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.