Глава ФИФА выступил за присуждение поражений клубам, болельщики которых проявили расизм

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал присуждать технические поражения клубам, болельщики которых проявили неуважение к игрокам на расовой почве.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал присуждать технические поражения клубам, болельщики которых проявили неуважение к игрокам на расовой почве.

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в социальной сети.

В субботу болельщики "Удинезе" оскорбляли французского вратаря "Милана" Майка Меньяна по ходу матча чемпионата Италии. Игра была приостановлена, "Милан" в итоге победил со счетом 3:2. В матче Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, болельщики клуба "Шеффилд Уэнсдей" показывали расистские жесты в адрес полузащитника "Ковентри" Кейси Палмера. "Ковентри" победил со счетом 2:1.

"События, произошедшие в субботу в Удине и "Шеффилде", совершенно отвратительны и совершенно неприемлемы, - написал Инфантино. - Здесь нет места расизму и любой форме дискриминации - как в футболе, так и в обществе. Я выражаю поддержку игрокам, пострадавшим в субботних матчах".