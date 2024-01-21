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Глава ФИФА выступил за присуждение поражений клубам, болельщики которых проявили расизм

Глава ФИФА выступил за присуждение поражений клубам, болельщики которых проявили расизм Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал присуждать технические поражения клубам, болельщики которых проявили неуважение к игрокам на расовой почве.
Футбол
21 января 2024 г. 10:39
Глава ФИФА выступил за присуждение поражений клубам, болельщики которых проявили расизм

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал присуждать технические поражения клубам, болельщики которых проявили неуважение к игрокам на расовой почве.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

В субботу болельщики "Удинезе" оскорбляли французского вратаря "Милана" Майка Меньяна по ходу матча чемпионата Италии. Игра была приостановлена, "Милан" в итоге победил со счетом 3:2. В матче Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, болельщики клуба "Шеффилд Уэнсдей" показывали расистские жесты в адрес полузащитника "Ковентри" Кейси Палмера. "Ковентри" победил со счетом 2:1.

"События, произошедшие в субботу в Удине и "Шеффилде", совершенно отвратительны и совершенно неприемлемы, - написал Инфантино. - Здесь нет места расизму и любой форме дискриминации - как в футболе, так и в обществе. Я выражаю поддержку игрокам, пострадавшим в субботних матчах".

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