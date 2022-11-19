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Глава ФИФА высказался о запрете продажи пива на территории стадионов ЧМ в Катаре

Глава ФИФА высказался о запрете продажи пива на территории стадионов ЧМ в Катаре Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что невозможность купить пиво на стадионах во время матчей чемпионата мира в Катаре не скажется на болельщиках, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Футбол
19 ноября 2022 г. 15:25
Глава ФИФА высказался о запрете продажи пива на территории стадионов ЧМ в Катаре

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что невозможность купить пиво на стадионах во время матчей чемпионата мира в Катаре не скажется на болельщиках, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Это одна из главных проблем, с которой мы столкнулись. Каждое решение на этом чемпионате мира является совместным решением Катара и ФИФА, оно обсуждается и принимается согласованно. Есть фан-зоны, в которых вы сможете купить пиво.

Я лично считаю, что если в течение трех часов вы не попьете пива, то с вами ничего не случится. Такие же законы принимаются во Франции, Шотландии, Португалии", заявил Инфантино.

Накануне ФИФА сообщила о запрете продажи пива на территории стадионов во время чемпионата мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Версия на английском языке World Cup fans 'can survive' without beer: FIFA Chief
Версия на азербайджанском языке FIFA prezidenti: "Üç saat pivə içməsən, sənə heç nə olmayacaq"

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