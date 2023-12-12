Глава ФИФА отреагировал на избиение арбитра в Турции

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осудил произошедшее после матча чемпионата Турции избиение арбитра Халила Умута Мелера.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осудил произошедшее после матча чемпионата Турции избиение арбитра Халила Умута Мелера.

Как передает Report, об этом он написал в соцсетях.

Заявив, что судьи, игроки, болельщики и персонал команд должны быть в безопасности.

"В футболе нет места насилию ни на поле, ни вне его. События, произошедшие после матча турецкого чемпионата между командами "Анкарагюджю" и "Ризеспор", абсолютно неприемлемы и не имеют места в нашем спорте или обществе. Без официальных лиц матча нет футбола. Судьи, игроки, болельщики и персонал команд должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться игрой", - отметил он.

Глава ФИФВ призывал соответствующие органы "обеспечить строгое соблюдение этого требования на всех уровнях".