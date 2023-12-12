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Глава ФИФА отреагировал на избиение арбитра в Турции

Глава ФИФА отреагировал на избиение арбитра в Турции Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осудил произошедшее после матча чемпионата Турции избиение арбитра Халила Умута Мелера.
Футбол
12 декабря 2023 г. 15:39
Глава ФИФА отреагировал на избиение арбитра в Турции

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осудил произошедшее после матча чемпионата Турции избиение арбитра Халила Умута Мелера.

Как передает Report, об этом он написал в соцсетях.

Заявив, что судьи, игроки, болельщики и персонал команд должны быть в безопасности.

"В футболе нет места насилию ни на поле, ни вне его. События, произошедшие после матча турецкого чемпионата между командами "Анкарагюджю" и "Ризеспор", абсолютно неприемлемы и не имеют места в нашем спорте или обществе. Без официальных лиц матча нет футбола. Судьи, игроки, болельщики и персонал команд должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться игрой", - отметил он.

Глава ФИФВ призывал соответствующие органы "обеспечить строгое соблюдение этого требования на всех уровнях".

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Версия на английском языке FIFA president reacts to punching of referee in Türkiye
Версия на азербайджанском языке FIFA prezidenti: "Türkiyədəki oyundan sonra baş verən hadisələr qəbuledilməzdir"

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