Глава ФИФА отреагировал на избиение арбитра в Турции

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осудил произошедшее после матча чемпионата Турции избиение арбитра Халила Умута Мелера.
Как передает Report, об этом он написал в соцсетях.
Заявив, что судьи, игроки, болельщики и персонал команд должны быть в безопасности.
"В футболе нет места насилию ни на поле, ни вне его. События, произошедшие после матча турецкого чемпионата между командами "Анкарагюджю" и "Ризеспор", абсолютно неприемлемы и не имеют места в нашем спорте или обществе. Без официальных лиц матча нет футбола. Судьи, игроки, болельщики и персонал команд должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться игрой", - отметил он.
Глава ФИФВ призывал соответствующие органы "обеспечить строгое соблюдение этого требования на всех уровнях".