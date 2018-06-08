Глава АПЛ покинет свой пост спустя 19 лет работы

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Исполнительный директор английской Премьер-Лиги Ричард Скудамор покинет свой пост в конце 2018 года после почти 20 лет работы во главе организации.

Как передает Report со ссылкой на BBC Sport, Скудамор получил должность в ноябре 1999 года.

За время работы 58-летнего функционера стоимость телевизионных прав на трансляции матчей АПЛ в Великобритании выросла с $ 900 млн до $ 6,9 млрд.

«Для меня большая честь иметь возможность наслаждаться этой ролью так долго. Это слишком интересно, чтобы называться работой.

Прошедшие 20 лет были бы невозможны без постоянной поддержки и содействия клубов, а также неустанных усилий моих коллег в Премьер-лиге.

Мы не смогли бы добиться так многого без огромной приверженности партнеров по вещанию и коммерческих партнеров по всему миру. Они внесли вклад в нашу историю, и я хочу поблагодарить их», — заявил Скудамор.