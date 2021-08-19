Глава "Абердин" раскритиковал УЕФА за выбор стадиона им. Тофика Бахрамова

Председатель правления шотландского футбольного клуба "Абердин" Дейв Кормак раскритиковал УЕФА за выбор стадиона для матча против азербайджанского "Карабаха".
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Д.Кормак оказался недоволен травяным покрытием стадиона. Фотографией он поделился у себя в Twitter.
"Как УЕФА может назначить матч на таком стадионе? Верхняя часть травяного покрытия с легкостью отрывается. Это при том, что на нашем пути из аэропорта мы видели прекрасный стадион (Бакинский олимпийский стадион). Может и нам провести ответный матч на арене спортивного комплекса, принадлежащего любительской команде "Инверди"?", - написал он в твиттер.
Отметим, что матч между "Карабахом" и "Абердином" состоится в 20:00 19 августа. Ответный матч пройдет в Шотландии 26 августа.