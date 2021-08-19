Глава "Абердин" раскритиковал УЕФА за выбор стадиона им. Тофика Бахрамова

Д.Кормак оказался недоволен травяным покрытием стадиона имени Тофика Бахрамова

Председатель правления шотландского футбольного клуба "Абердин" Дейв Кормак раскритиковал УЕФА за выбор стадиона для матча против азербайджанского "Карабаха".

Как передает Report , в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА "Абердин" должен сыграть с "Карабахом" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Д.Кормак оказался недоволен травяным покрытием стадиона. Фотографией он поделился у себя в Twitter.

"Как УЕФА может назначить матч на таком стадионе? Верхняя часть травяного покрытия с легкостью отрывается. Это при том, что на нашем пути из аэропорта мы видели прекрасный стадион (Бакинский олимпийский стадион). Может и нам провести ответный матч на арене спортивного комплекса, принадлежащего любительской команде "Инверди"?", - написал он в твиттер.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Абердином" состоится в 20:00 19 августа. Ответный матч пройдет в Шотландии 26 августа.