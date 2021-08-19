О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава "Абердин" раскритиковал УЕФА за выбор стадиона им. Тофика Бахрамова

Глава "Абердин" раскритиковал УЕФА за выбор стадиона им. Тофика Бахрамова Д.Кормак оказался недоволен травяным покрытием стадиона имени Тофика Бахрамова
Футбол
19 августа 2021 г. 00:09
Глава Абердин раскритиковал УЕФА за выбор стадиона им. Тофика Бахрамова

Председатель правления шотландского футбольного клуба "Абердин" Дейв Кормак раскритиковал УЕФА за выбор стадиона для матча против азербайджанского "Карабаха".

Как передает Report, в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА "Абердин" должен сыграть с "Карабахом" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Д.Кормак оказался недоволен травяным покрытием стадиона. Фотографией он поделился у себя в Twitter.

"Как УЕФА может назначить матч на таком стадионе? Верхняя часть травяного покрытия с легкостью отрывается. Это при том, что на нашем пути из аэропорта мы видели прекрасный стадион (Бакинский олимпийский стадион). Может и нам провести ответный матч на арене спортивного комплекса, принадлежащего любительской команде "Инверди"?", - написал он в твиттер.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Абердином" состоится в 20:00 19 августа. Ответный матч пройдет в Шотландии 26 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Aberdin" rəsmisi Respublika stadionunun ot örtüyünə görə UEFA-nı tənqid edib

Экслюзивные новости

Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
В Азербайджане в этом году из незаконного оборота изъято 207 кг психотропных веществ
18 августа 2021 г. 17:14
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
16 августа 2021 г. 11:41
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi