О нас

Гиггз покинет пост главного тренера сборной Уэльса

Гиггз покинет пост главного тренера сборной Уэльса Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз покинет свой пост из-за предстоящего суда по делу о нападении на свою бывшую девушку.
Футбол
20 июня 2022 г. 22:50
Гиггз покинет пост главного тренера сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз покинет свой пост из-за предстоящего суда по делу о нападении на свою бывшую девушку.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что наставник валлийской сборной не хочет, чтобы его ситуация отвлекала футболистов национальной команды от выступления на первом с 1958 года чемпионате мира для сборной Уэльса. Отмечается, что официально об уходе Гиггза будет объявлено в ближайшие дни.

В сообщении также подчёркивается, что Райан Гиггз отрицает все обвинения и намерен защищать своё имя в суде до самого конца. Обвинения в адрес валлийца были выдвинуты в 2020 году, и всё это время руководил сборной и. о. главного тренера Роб Пейдж. Однако после того, как разбирательство затянулось, Гиггз принял решение покинуть сборную на постоянной основе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
19 июня 2022 г. 09:24
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
19 июня 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi