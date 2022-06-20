Гиггз покинет пост главного тренера сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз покинет свой пост из-за предстоящего суда по делу о нападении на свою бывшую девушку.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз покинет свой пост из-за предстоящего суда по делу о нападении на свою бывшую девушку.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что наставник валлийской сборной не хочет, чтобы его ситуация отвлекала футболистов национальной команды от выступления на первом с 1958 года чемпионате мира для сборной Уэльса. Отмечается, что официально об уходе Гиггза будет объявлено в ближайшие дни.

В сообщении также подчёркивается, что Райан Гиггз отрицает все обвинения и намерен защищать своё имя в суде до самого конца. Обвинения в адрес валлийца были выдвинуты в 2020 году, и всё это время руководил сборной и. о. главного тренера Роб Пейдж. Однако после того, как разбирательство затянулось, Гиггз принял решение покинуть сборную на постоянной основе.