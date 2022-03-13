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«Герта» отправила в отставку главного тренера

«Герта» отправила в отставку главного тренера Главный тренер берлинской «Герты» Тайфун Коркут был отправлен в отставку.
Футбол
13 марта 2022 г. 18:55
«Герта» отправила в отставку главного тренера

Главный тренер берлинской «Герты» Тайфун Коркут был отправлен в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба на официальном сайте.

Кроме того, был уволен ассистент Коркута Илия Арачич. Имя нового главного тренера будет объявлено позднее. Сам Коркут прокомментировал своё увольнение.

«К сожалению, по разным причинам нам не удалось развить наши успехи в начале. Я хотел бы поблагодарить клуб за прекрасное и открытое сотрудничество и пожелать всей семье «Герты» сохранения прописки в Бундеслиге и всего самого лучшего в будущем», — сказал специалист.

Напомним, что Коркут возглавил «Герту» в ноябре 2021 года, сменив на должности главного тренера Паля Дардаи. После 26 сыгранных туров берлинцы располагаются на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 23 очка.

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