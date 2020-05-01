Германская футбольная лига продолжает готовиться к возобновлению сезона в мае

Германская футбольная лига (DFL) намерена доиграть оставшиеся матчи первого и второго по силе дивизионов чемпионата страны в мае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-служба DFL.

Чемпионат Германии был приостановлен из-за коронавируса 16 марта. 23 апреля глава DFLКристиан Зайферт заявил, что организация готова возобновить сезон 9 мая.

"Мы признаем факт того, что на текущий момент нет окончательного решения о возобновлении сезона. DFL и клубы продолжат работу над продолжением чемпионатов в мае", - говорится в сообщении.