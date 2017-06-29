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    Германия разгромила Мексику и сыграет с Чили в финале Кубка конфедераций - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 4:1
    © EPA

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ На стадионе «Фишт» в Сочи определился второй финалист Кубка конфедераций — 2017 — сборная Германии со счётом 4:1 разгромила команду Мексики.

    Как передает Report, немцам удалось ударное начало — уже на 6-й минуте Леон Горецка вывел бундестим вперёд, а через две минуты Горецка сделал счёт 2:0, став автором самого быстрого дубля в истории Кубка конфедераций.

    На 59-й минуте Тимо Вернер сделал счёт 3:0. Гол престижа мексиканцы забили в конце второго тайма — отличился Марко Фабиан. Тем не менее последнее слово осталось за немцами — уже в компенсированное время окончательный результат установил Амин Юнес.

    В финале немцы 2 июля сыграют в Санкт-Петербурге с командой Чили, а мексиканцев в тот же день ожидает игра за третье место с португальцами на стадионе «Спартак» в Москве.

    Кубок конфедераций. 1/2 финала

    Германия – Мексика - 4:1

    1:0 – Горецка – 6, 2:0 – Горецка – 8, 3:0 – Вернер – 59, 3:1 – Фабиан – 89, 4:1 – Юнес – 90+1

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