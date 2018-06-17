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    Германия и Мексика объявили стартовые составы на матч ЧМ-2018

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Стали известны стартовые составы сборных Германии и Мексики на матч первого тура группового этапа ЧМ-2018.

    Как сообщает Report, соперники сборных Германии и Мексики по группе — Швеция и Южная Корея — сыграют друг с другом завтра.

    Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер.

    Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано, Гуардадо, Эррера, Х. Эрнандес, Вела.

    Чемпионат мира — 2018 проходит в 11 городах России. Финальный поединок турнира состоится в Москве 15 июля.

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