Германия и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В матче 2-го тура группы В Кубка конфедераций – 2017 сборная Германии сыграла вничью с командой Чили.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Все забитые мячи в этом матче пришлись на первый тайм. Счёт открыли чилийцы, когда уже на шестой минуте отличился Алексис Санчес. Немцы отыгрались незадолго до перерыва. Гол на 42-й минуте забил Ларс Штиндль.

В заключительном туре группового этапа сборная Германии в Сочи 25 июня сыграет с Камеруном, а команда Чили в тот же день встретится в Москве со сборной Австралии.

Турнирное положение в группе B после 2-го тура: 1. Чили — 4 очка; 2. Германия — 4; 3. Австралия — 1; 4. Камерун — 1.

Кубок конфедераций. Группа B. 2-й тур

Германия – Чили - 1:1

0:1 – Санчес – 6, 1:1 – Штиндль – 42