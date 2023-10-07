Георгий Папунашвили: Мы должны работать над ошибками и развиваться

Мы должны работать над ошибками, исправлять ситуацию и развиваться.
Как сообщает Report, об этом сказал в интервью футболист ФК "Кепез" Георгий Папунашвили.
Папунашвили отметил, что был рад перейти в клуб "Кепез".
"Мы добьемся лучших результатов. Приятно, что болельщики каждый раз произносят мое имя, поддерживают меня. Мы проиграли ряд игр, в связи с этим мы должны работать над ошибками, исправлять ситуацию и развиваться", - сказал он.
Отметим, что в IX туре Премьер-лиги “ Кепез”, имеющий на данный момент на своем счету 5 очков, 8 октября встретится с “Сумгаитом”.