Георгий Папунашвили: Мы должны работать над ошибками и развиваться

Мы должны работать над ошибками, исправлять ситуацию и развиваться.

Мы должны работать над ошибками, исправлять ситуацию и развиваться.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью футболист ФК "Кепез" Георгий Папунашвили.

Папунашвили отметил, что был рад перейти в клуб "Кепез".

"Мы добьемся лучших результатов. Приятно, что болельщики каждый раз произносят мое имя, поддерживают меня. Мы проиграли ряд игр, в связи с этим мы должны работать над ошибками, исправлять ситуацию и развиваться", - сказал он.

Отметим, что в IX туре Премьер-лиги “ Кепез”, имеющий на данный момент на своем счету 5 очков, 8 октября встретится с “Сумгаитом”.