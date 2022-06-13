Георгий Кондратьев: Азербайджан использовал свои шансы

"У обеих команд были шансы. Мы просто не можем забить. Как бывший нападающий, я поражаюсь, когда смотрю эти эпизоды. Соперник воспользовался моментом. Поздравляю их с победой".

"У обеих команд были шансы. Мы просто не можем забить. Как бывший нападающий, я поражаюсь, когда смотрю эти эпизоды. Соперник воспользовался моментом. Поздравляю их с победой".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев на пресс-конференции после матча 4-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА, который они проиграли Азербайджану со счетом 0:2.

"На нашей игре, естественно, не могло не сказаться, что свои домашние матчи проводим на нейтральном поле. Очень сложно. Наш соперник играл в довольно скоростной футбол и короткими передачами был весьма эффективен", - подчеркнул наставник гостей.