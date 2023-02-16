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"Гент" объявил заявку на матч с "Карабахом"

"Гент" объявил заявку на матч с "Карабахом" Бельгийский "Гент" объявил ​​заявку на первый матч стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА с агдамским "Карабахом", который пройдет в Баку.
Футбол
16 февраля 2023 г. 00:36
Гент объявил заявку на матч с Карабахом

Бельгийский "Гент" объявил ​​заявку на первый матч стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА с агдамским "Карабахом", который пройдет в Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт "Гента".

В заявку вошли 19 игроков, включая трех голкиперов, пятерых защитников, шестерых полузащитников и пятерых нападающих.

Вратари: 1. Поль Нарди (Франция), 33. Дэйви Рофф, 26. Луис Фортин

Защитники: 2. Джозеф Окуму (Кения), 5. Мишель Нгадье-Нгаджуи (Камерун), 23. Джордан Торунарига (Германия), 25. Нурио Фортуна (Португалия), 31. Бруно Годо

Полузащитники: 7. Кхён Сок Кхон (Южная Корея), 13. Жульен Де Сарт, 14. Алессио Кастро-Монтес, 17. Эндрю Хюльсагер (Дания), 22. Селеман Марре (Гамбия), 24. Свен Кумс

Нападающие: 10. Йенс Петтер Хауге (Норвегия), 11. Уго Кайперс, 19. Малик Фофана, 20. Гифт Орбан, 29. Лоран Депюатр.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Гентом", который пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45. Ответный матч состоится 23 февраля в Генте.

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Версия на азербайджанском языке "Gent"in Bakıdakı oyun üçün iştirak ərizəsi bəlli olub

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