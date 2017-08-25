Генсек Тюркского совета: "Карабах" стал источником гордости для всего тюркского мира

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Генсек Тюркского совета Рамиль Гасанов поздравил футбольный клуб "Карабах" с прохождением в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Тюркского совета, в поздравлении Р. Гасанов от имени членов организации и от себя лично от всей души выразил свои поздравления коллективу команды.

"„Карабах“ стал первым азербайджанским клубом, достигшим Лиги чемпионов, а также источником гордости для Азербайджана и всего тюркского мира. Желаю, чтобы это и другие достижения стали примером для всех спортсменов, соревнующихся в других видах спорта", - говорится в поздравлении.