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    Генсек Тюркского совета: "Карабах" стал источником гордости для всего тюркского мира

    Желаю, чтобы это и другие достижения стали примером для всех спортсменов, соревнующихся в других видах спорта

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Генсек Тюркского совета Рамиль Гасанов поздравил футбольный клуб "Карабах" с прохождением в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Тюркского совета, в поздравлении Р. Гасанов от имени членов организации и от себя лично от всей души выразил свои поздравления коллективу команды.

    "„Карабах“ стал первым азербайджанским клубом, достигшим Лиги чемпионов, а также источником гордости для Азербайджана и всего тюркского мира. Желаю, чтобы это и другие достижения стали примером для всех спортсменов, соревнующихся в других видах спорта", - говорится в поздравлении.

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