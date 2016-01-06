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    Генсек ФИФА Вальке отстранен от футбольной деятельности еще на 45 дней

    Подобное решение приняла Арбитражная палата комитета по этике

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) продлила отстранение генерального секретаря организации Жерома Вальке от футбольной деятельности на 45 дней. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ФИФА. 

    Во вторник следственная палата комитета по этике ФИФА попросила продлить на 45 дней временное отстранение Вальке, а также рекомендовала в дальнейшем дисквалифицировать его на 9 лет. Помимо этого, в своем заключительном докладе по данному делу глава следственной палаты Корнела Борбели рекомендовала наложить на него штраф в размере 100 тыс. швейцарских франков. 

    Вальке подозревается в нарушении семи пунктов кодекса этики ФИФА, в том числе нарушении общих правил поведения, правил конфиденциальности, лояльности, конфликте интересов и др. Окончательное решение по делу Вальке будет принято именно арбитражной палатой.

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