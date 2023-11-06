Генсек Федерации мини-футбола: Четвертое место - это хороший результат

Сборная Азербайджана по мини-футболу впервые приняла участие в чемпионате мира и заняла четвертое место среди 32 команд, что является хорошим результатом.

Сборная Азербайджана по мини-футболу впервые приняла участие в чемпионате мира и заняла четвертое место среди 32 команд, что является хорошим результатом.

Об этом сказал Report генеральный секретарь Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Гусейнов, говоря о выступлении сборной на чемпионате мира в ОАЭ.

По мнению генсека, несколько ошибок в полуфинальной игре с Казахстаном имели решающее значение.

Гусейнов также поделился мыслями о матче за третье место, в котором они проиграли сборной Венгрии: "Мы не смогли настроиться на матч по максимуму, однако психологический фактор сыграл свою роль. Я верю, что в следующий раз мы выиграем золотую медаль. В июне 2024 года в Сараево пройдет чемпионат Европы. Мы уже готовимся к старту чемпионата Азербайджана, и намерены организовать соревновательный турнир и заложить хорошую основу для подготовки нашей страны к этому континентальному соревнованию. Я верю, что через 6-7 месяцев наша сборная покажет лучшие результаты на очередном престижном турнире".