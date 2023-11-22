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Генсек АФФА: Вопрос о назначении нового тренера сборной будет решен в ближайшие 2 месяца

Генсек АФФА: Вопрос о назначении нового тренера сборной будет решен в ближайшие 2 месяца Генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев выразил надежду на то, что вопрос о назначении нового главного тренера сборной Азербайджана будет решен в течение ближайших двух месяцев.
Футбол
22 ноября 2023 г. 14:20
Генсек АФФА: Вопрос о назначении нового тренера сборной будет решен в ближайшие 2 месяца

Генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев отметил, что вопрос о назначении нового главного тренера сборной Азербайджана будет решен в течение ближайших двух месяцев.

Как передает Report, об этом Гаджиев заявил в интервью журналистам.

"Следующий матч будет в марте, игра будет товарищеская. Было бы хорошо решить вопрос с главным тренером за несколько месяцев до матча", - сказал он.

По его словам, для назначения нового тренера будет создана специальная рабочая группа, в состав которой войдут члены Исполкома АФФА и независимые специалисты.

Отметим, что АФФА на сегодняшнем заседании Исполкома приняла решение не продлевать контракт с действующим главным тренером сборной Джанни де Бьязи.

Джанни де Бьязи возглавляет сборную Азербайджана с 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Sərxan Hacıyev: "Bir-iki ay ərzində baş məşqçi məsələsi həllini tapacaq"

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