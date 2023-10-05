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Генсек АФФА: Тюркские государства подпишут соглашение о проведении ряда мероприятий

Генсек АФФА: Тюркские государства подпишут соглашение о проведении ряда мероприятий В ближайшие месяцы между тюркскими государствами будет подписано соглашение о проведении мероприятий по различным направлениям.
Футбол
5 октября 2023 г. 12:35
Генсек АФФА: Тюркские государства подпишут соглашение о проведении ряда мероприятий

В ближайшие месяцы между тюркскими государствами будет подписано соглашение о проведении мероприятий по различным направлениям.

Об этом сказал Report генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев, комментируя итоги визита в Ташкент.

Генсек АФФА отметил, что в рамках визита принял участие в двух мероприятиях. По его словам, организатором первого мероприятия с участием УЕФА и Азиатской конфедерации футбола стала ФИФА.

"Основная цель заключалась в том, чтобы организовать встречу двух организаций и провести обмен опытом. Европу представили главы национальных федераций Азербайджана, Турции, Казахстана, Венгрии, Австрии и Португалии, Азию – главы федераций Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана. Состоялся обмен мнениями о различных проектах и работах, проводимых в каждой представленной стране для развития футбола. Мы в свою очередь проинформированы о работе, проделанной АФФА в области инфраструктуры", - сказал С.Гаджиев.

С.Гаджиев рассказал, что в Ташкенте также состоялась встреча представителей национальных федераций тюркских государств.

“Обсудили реализацию определенных совместных проектов. В первую очередь речь шла о проектах, которые могли бы способствовать развитию детского и юношеского футбола, об обмене опытом между тренерами, и различных совместных проектах, связанных с судейством”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке AFFA-nın baş katibi: “Türkdilli ölkələr arasında saziş imzalanması qərara alınıb”

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