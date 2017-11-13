 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генсек АФФА: Связанные с договорными матчами вопросы всегда будут находиться в центре внимания

    В Административном здании АФФА прошла встреча с представителями клубов, выступающих в I Дивизионе
    © AFFA

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Административном здании АФФА прошла встреча с представителями клубов, выступающих в I Дивизионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на мероприятии присутствовали генсек АФФА Эльхан Мамедов, президент ПФЛ Рамин Мусаев, член Исполнительного комитета Вагиф Садыгов.

    Поприветствовав участников мероприятия, генсек коснулся проблем, возникших в связи с договорными матчами в прошлом сезоне в I Дивизионе, а также санкций, которым подверглись несколько клубов, футболистов и административных работников.

    Затем выступили сотрудник отдела права и кадровых вопросов, представитель УЕФА касательно договорных матчей в АФФА Кямран Джабраилов, член Апелляционного и арбитражного трибунала АФФА Васиб Акперов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi