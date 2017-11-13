Генсек АФФА: Связанные с договорными матчами вопросы всегда будут находиться в центре внимания

© AFFA https://report.az/storage/news/1c3a0fce1ef12bf643f8a14ccbaaaa47/1282ca63-6037-4dbe-a40b-56fe53767b82_292.jpg

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Административном здании АФФА прошла встреча с представителями клубов, выступающих в I Дивизионе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на мероприятии присутствовали генсек АФФА Эльхан Мамедов, президент ПФЛ Рамин Мусаев, член Исполнительного комитета Вагиф Садыгов.

Поприветствовав участников мероприятия, генсек коснулся проблем, возникших в связи с договорными матчами в прошлом сезоне в I Дивизионе, а также санкций, которым подверглись несколько клубов, футболистов и административных работников.

Затем выступили сотрудник отдела права и кадровых вопросов, представитель УЕФА касательно договорных матчей в АФФА Кямран Джабраилов, член Апелляционного и арбитражного трибунала АФФА Васиб Акперов.