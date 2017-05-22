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    Генсек АФФА прокомментировал сообщения по поводу отказа Рената Дадашева от национальной сборной Азербайджана

    ФИФА уже приняла соответствующее решение

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Заключение Ренатом Дадашевым профессионального контракта с клубом "Айнтрахт" отрадно".

    Как сообщает Report, об этом заявил генсек АФФА Эльхан Мамедов.

    По его словам, привлеченный в основную команду франкфуртского клуба Р.Дадашев продолжит карьеру и в сборной Азербайджана: "17 мая Ренату исполнилось 18 лет и с ним сразу же заключили профессиональный контракт. Думаю, что Дадашев будет играть в сборной. ФИФА уже приняла соответствующее решение".

    Отметим, что хотя Ренат Дадашев приглашен на подготовительный процесс игры отборочного раунда с Германией чемпионата мира 2018 года, его имя не включили в список участников матча. Он также получил приглашение на учебно-тренировочные сборы перед очередным матчем со сборной Северной Ирландии. 

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