Генсек АФФА представил избирательную платформу в Исполнительный комитет УЕФА

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Генсек АФФА Эльхан Мамедов представил свою избирательную платформу руководителям нескольких европейских национальных футбольных ассоциаций.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, по инициативе стран Скандинавии и Балтии в столице Дании Копенгагене состоялась встреча кандидатов в Исполнительный комитет УЕФА.

К мероприятию присоединились 7 из 13 кандидатов, включая генсека АФФА Эльхана Мамедова. Кандидаты представили свои избирательные платформы руководителям национальных футбольных ассоциаций Дании, Эстонии, Фарерских островов, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции и ответили на их вопросы.

Отметим, что выборы в Исполнительный комитет УЕФА пройдут 5 апреля на очередном конгрессе организации в Хельсинки (Финляндия).