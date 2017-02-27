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    Генсек АФФА представил избирательную платформу в Исполнительный комитет УЕФА

    В Копенгагене прошла встреча с кандидатами в Исполнительный комитет УЕФА

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Генсек АФФА Эльхан Мамедов представил свою избирательную платформу руководителям нескольких европейских национальных футбольных ассоциаций.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, по инициативе стран Скандинавии и Балтии в столице Дании Копенгагене состоялась встреча кандидатов в Исполнительный комитет УЕФА.

    К мероприятию присоединились 7 из 13 кандидатов, включая генсека АФФА Эльхана Мамедова. Кандидаты представили свои избирательные платформы руководителям национальных футбольных ассоциаций Дании, Эстонии, Фарерских островов, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции и ответили на их вопросы.

    Отметим, что выборы в Исполнительный комитет УЕФА пройдут 5 апреля на очередном конгрессе организации в Хельсинки (Финляндия). 

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