Генсек АФФА избран членом Правления в УЕФА

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов был избран членом Правления Детского фонда УЕФА (UEFA Foundation for children).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, Детский фонд УЕФА под руководством бывшего президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу, осуществляет проекты по направлению детей на здоровый образ жизни, детский футбол и другие многочисленные проекты.

Отметим, что фонд начал свою деятельность с 24 апреля 2015 года.