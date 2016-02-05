Генсек АФФА: Региональным клубам будет оказана финансовая поддержка

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Будет оказана финансовая поддержка региональным клубам, выступающим в Премьер-лиге Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с футбольной общественностью Сумгайыта заявил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время больше половины клубов в Премьер-лиге представляют столицу: "Мы считает, что этот шаг будет стимулировать столичные клубы отправиться в регионы и представлять наши регионы".