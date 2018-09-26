Генрих Мхитарян лишен дипломатического паспорта

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Полузащитник лондонского "Арсенала", капитан сборной Армении Генрих Мхитарян лишился дипломатического паспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Грапарак", причина подобного решения в отношении 29-летнего футболиста не раскрывается.

Дипломатическим паспортом владеют высокопоставленные должностные лица, депутаты и те, кому предоставляется паспорт указом премьер-министра Армении. Такие документы выдаются людям, которые являются "послами" армянского народа и государства, и тем, кто повышают авторитет государства за рубежом. "Грапарак" отмечает, что в их числе был и Мхитарян. Однако изданию не удалось получить комментарий МИД по этому вопросу.

Ранее МИД Армении призвал бывших высокопоставленных чиновников вернуть дипломатические паспорта.

Напомним, что в Лиге Европы "Арсенал" играет в одной группе с "Карабахом". Первый матч между командами пройдет 4 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Пока неизвестно, примет ли Генрих Мхитарян участие в этом матче.