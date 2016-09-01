Генпрокуратура Швейцарии заявила о расследовании в отношении Беккенбауэра

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Швейцарии начала антикоррупционное расследование в отношении легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание Der Spiegel.

Следственное ведомство подтвердило публикацию издания о том, что в отношении Беккенбауэра возбуждено расследование по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении в период пребывания на посту главы заявочного комитета "Германия-2006".