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    Генпрокуратура Швейцарии заявила о расследовании в отношении Беккенбауэра

    В отношении футболиста возбуждено расследование по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Швейцарии начала антикоррупционное расследование в отношении легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание Der Spiegel.

    Следственное ведомство подтвердило публикацию издания о том, что в отношении Беккенбауэра возбуждено расследование по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении в период пребывания на посту главы заявочного комитета "Германия-2006".

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