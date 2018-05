Генеральный менеджер сборной Германии: Если Бавария сделает предложение Лёву, я буду против

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Если Бавария сделает предложение Лёву, я буду против".

Как сообщает Report, об этом генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф заявил изданию Four Four Two, комментируя возможный переход главного тренера бундестима Йоахима Лёва.

49-летний специалист сообщил, что у "Баварии" есть к нему интерес. "В футболе все возможно. Исключать ничего нельзя. У него есть необходимый опыт, чтобы руководить любым клубом. Но, с другой стороны, у Лева контракт со сборной до 2020 года. И если "Бавария" сделает ему предложение, я буду против".

Отметим, что Германия в матче со сборной Азербайджана 8 октября в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года победила со счетом 5:1. Бундестим завоевал путевку на Мундиаль, выиграв все 10 встреч в цикле.