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Гендиректор "Карабаха": Трансфер нового нападающего может состояться зимой или позже

Гендиректор "Карабаха": Трансфер нового нападающего может состояться зимой или позже
Футбол
16 января 2025 г. 14:08
Гендиректор Карабаха: Трансфер нового нападающего может состояться зимой или позже

Новый нападающий может присоединиться к "Карабаху" в зимнее трансферное окно или на более позднем этапе.

Об этом Report заявил генеральный директор клуба Эмрах Челикель.

Он подчеркнул, что окончательное решение в таких вопросах принимает главный тренер Гурбан Гурбанов.

"У нас есть команда скаутов, которая работает постоянно, а не только во время трансферного окна. Именно они привели в нашу команду Олавио Жуниньо, который затем перешел во "Фламенго". Работа продолжается, и если будет необходимость, мы постараемся подписать игроков, которых захочет видеть в команде главный тренер. Мы никогда не подписываем футболистов просто ради трансфера", - сказал Челикель.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın baş direktoru: "Yeni hücumçu transferi qışda və ya daha gec ola bilər"

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