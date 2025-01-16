Гендиректор "Карабаха": Трансфер нового нападающего может состояться зимой или позже

Новый нападающий может присоединиться к "Карабаху" в зимнее трансферное окно или на более позднем этапе.

Об этом Report заявил генеральный директор клуба Эмрах Челикель.

Он подчеркнул, что окончательное решение в таких вопросах принимает главный тренер Гурбан Гурбанов.

"У нас есть команда скаутов, которая работает постоянно, а не только во время трансферного окна. Именно они привели в нашу команду Олавио Жуниньо, который затем перешел во "Фламенго". Работа продолжается, и если будет необходимость, мы постараемся подписать игроков, которых захочет видеть в команде главный тренер. Мы никогда не подписываем футболистов просто ради трансфера", - сказал Челикель.