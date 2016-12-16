Гендиректор CBC Sport: Зрители вновь будут наблюдать за матчами Премьер-лиги

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "На канале CBC Sport нет никаких проблем. Просто одна из действующих на нашем канале выездных телестанций (STS) отсутствует. По этой причине ее сотрудники попали под сокращение".

Об этом в заявлении Report сказал гендиректор CBC Sport Волкан Уст, комментируя распространившуюся информацию о финансовых трудностях возглавляемого им канала.

По его словам, в ближайшее время две выездные телестанции вновь продолжат деятельность: "Транслирование нами одного матча в Премьер-лиге связано не с этим. Просто, все игры проводятся в один и тот же день, так как это последние туры. Сейчас проводится техническая работа, связанная со второй выездной телестанцией, и в скором времени она будет работать так, как и прежде. В следующем году мы будем радовать наших зрителей различными проектами и трансляцией соревнований".

Гендиректор заявил, что на данный момент на телеканале нет никаких финансовых проблем: "У нас нет финансовых проблем. Все нормально. Наши сотрудники своевременно получают зарплату, и мы продолжаем работу в нормальном ритме".