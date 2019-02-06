Гекдениз Карадениз требует от "Рубина" выплатить долг

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Российский футбольный союз до конца недели будет рассматривать жалобу полузащитника Гекдениза Карадениза в адрес "Рубина".

Как сообщает Report со ссылкой на портал Бизнес online, 39-летний турок, который уже завершил свою карьеру, требует от казанского клуба выплаты долгов в размере 64 млн рублей.

Сообщается, что чистый долг "Рубина" перед Караденизом составляет около 58,5 млн рублей. При этом турок также требует выплатить ему проценты в размере около 5 млн рублей.

Кроме того, казанцы с этой зарплаты обязаны уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды. С учетом этого "Рубину" в общей сложности необходимо заплатить 85 млн рублей.

Напомним, что Карадениз выступал за казанскую команду с 2008 года, а в прошлом году завершил карьеру.