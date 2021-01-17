Газзаев: Если Крамаренко будет уезжать в сборную Азербайджана, это не станет проблемой

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал приход в московский клуб тренера вратарей сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал приход в московский клуб тренера вратарей сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко.

Как передает Report, об этом сказал он сайту "Матч ТВ".

"Очень хорошо знаю Дмитрия Крамаренко как прекрасного вратаря. Его отец также был великолепным вратарем, играл за "Нефтчи", бронзовый призер СССР, тогда в Баку была замечательная команда. Так, что фамилия Крамаренко - это целая спортивная династия. Полностью одобряю решение клуба.

Дмитрий хорошо знаком с Игорем Акинфеевым. Полагаю, их ждет успешная совместная работа. Важно, чтобы у них был контакт. Думаю, их союз пойдёт на пользу ЦСКА. Сработаются ли с Гончаренко? Если Крамаренко пригласили в ЦСКА, то наверняка без мнения Виктора Михайловича не обошлось. Ведь он также заинтересован, чтобы в клуб пришел хороший специалист.

Возможное совмещение должностей в ЦСКА и сборной Азербайджана? Этот вопрос будет обсуждаться с руководством и тренерским штабом ЦСКА. Как решат, так и будет. Но, на мой взгляд, это не станет большой проблемой, если Дмитрий, допустим, будет на неделю уезжать в азербайджанскую сборную. "Армейские" игроки также будут разъезжаться в национальные команды, везде сейчас единый международный график. Мне кажется, это не станет нерешаемым вопросом", - цитирует Газзаева сайт "Матч ТВ".