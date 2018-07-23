Газета Daily Mail выплатит компенсацию Роберто Карлосу

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Британское издание Daily Mail выплатит компенсацию бывшему футболисту сборной Бразилии Роберто Карлосу за ложные обвинения в употреблении допинга.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт газеты, причиной этому стала опубликованная 10 июня 2017 года статья, где экс-футболист Роберто Карлос ошибочно был обвинен в применении запрещенных препаратов для улучшения физической формы во время чемпионата мира 2002 года.

Руководство газеты попросило прощения у футболиста. Однако сумма компенсации не называется.

Отметим, что Роберто Карлос вместе со сборной Бразилии стал чемпионом мира в 2002 году. В качестве футболиста он выступал за бразильские клубы "Унион Сан-Жуан" (1991-1993), "Палмейрас" (1993-1995) и "Коринтианс" (2010-2011), итальянский "Интер" (1995-1996), испанский "Реал" (1996-2007), турецкий "Фенербахче" (2007-2010) и российский "Анжи" (2011-2012).