Гави признан лучшим молодым игроком по версии France Football

Сегодня проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football.

Сегодня проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football.

Как передает Report, по итогам голосования полузащитник "Барселоны" Гави был признан лучшим молодым игроком.

Гави выступает за основную команду "Барселоны" с лета прошлого года. Футболист принял участие в 54 матчах за каталонцев, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Гави дебютировал за взрослую сборную Испании в октябре 2021 года. За национальную команду у него 10 игр и одна голевая передача.

Минувшим летом Гави переподписал соглашение с каталонской командой, продлив его до лета 2026 года. В его контракте прописку сумма отступных в размере 1 млрд евро.