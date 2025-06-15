Гаттузо стал главным тренером сборной Италии по футболу

Чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо назначен на пост главного тренера сборной Италии по футболу.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Ранее Лучано Спаллетти объявил об уходе с поста главного тренера итальянской сборной, которую он возглавлял с 2023 года.
"Гаттузо - символ итальянского футбола, форма сборной для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь основополагающее значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими обязательствами национальной сборной. Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов", - заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.