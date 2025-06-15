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Гаттузо стал главным тренером сборной Италии по футболу

Гаттузо стал главным тренером сборной Италии по футболу Чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо назначен на пост главного тренера сборной Италии по футболу.
Футбол
15 июня 2025 г. 17:56
Гаттузо стал главным тренером сборной Италии по футболу

Чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо назначен на пост главного тренера сборной Италии по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее Лучано Спаллетти объявил об уходе с поста главного тренера итальянской сборной, которую он возглавлял с 2023 года.

"Гаттузо - символ итальянского футбола, форма сборной для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь основополагающее значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими обязательствами национальной сборной. Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов", - заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

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