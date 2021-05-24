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Гаттузо покинул пост главного тренера "Наполи"

Гаттузо покинул пост главного тренера "Наполи" Итальянец Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера футбольного клуба "Наполи".
Футбол
24 мая 2021 г. 03:06
Гаттузо покинул пост главного тренера Наполи
Дженнаро Гаттузо

Итальянец Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера футбольного клуба "Наполи".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем "Твиттере" сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

"Наполи" в заключительном туре чемпионата Италии сыграл вничью с "Вероной" со счетом 1:1 и упустил место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Команда заняла пятое место и сыграет в Лиге Европы.

"Дорогой Дженнаро, я счастлив, что провел с тобой эти два сезона. Благодарю за труд, желаю успехов, где бы ты ни оказался", - написал Де Лаурентис.

Напомним, что Гаттузо тренировал "Наполи" с 2019 года.

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