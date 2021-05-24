Гаттузо покинул пост главного тренера "Наполи"

Итальянец Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера футбольного клуба "Наполи".
"Наполи" в заключительном туре чемпионата Италии сыграл вничью с "Вероной" со счетом 1:1 и упустил место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Команда заняла пятое место и сыграет в Лиге Европы.
"Дорогой Дженнаро, я счастлив, что провел с тобой эти два сезона. Благодарю за труд, желаю успехов, где бы ты ни оказался", - написал Де Лаурентис.
Напомним, что Гаттузо тренировал "Наполи" с 2019 года.