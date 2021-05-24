Гаттузо покинул пост главного тренера "Наполи"

Итальянец Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера футбольного клуба "Наполи".

Итальянец Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера футбольного клуба "Наполи".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем "Твиттере" сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

"Наполи" в заключительном туре чемпионата Италии сыграл вничью с "Вероной" со счетом 1:1 и упустил место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Команда заняла пятое место и сыграет в Лиге Европы.

"Дорогой Дженнаро, я счастлив, что провел с тобой эти два сезона. Благодарю за труд, желаю успехов, где бы ты ни оказался", - написал Де Лаурентис.

Напомним, что Гаттузо тренировал "Наполи" с 2019 года.