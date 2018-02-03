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    Гаттузо: "Милан" не Брэд Питт, клуб такой же уродливый, как я"

    Мы должны продолжать быть такими же уродливыми, как я со своей бородой и темными кругами под глазами

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отметил, что его команде следует чаще вспоминать о критике в её адрес, чтобы становиться сильнее.

    Как передает Report, приводит слова Гаттузо Football Italia.

    «Мне не нужны были новые покупки зимой, потому что я и так верю в эту команду. Клуб спросил, нужен ли мне кто-нибудь, но я всегда отвечал, что всё в порядке.

    Я твёрдо стою на земле и стараюсь не слишком много читать, что обо мне пишут, потому что знаю, какой долгий путь нам предстоит пройти.

    Но мы не должны забывать, что люди говорили о нас шесть недель назад, иначе начнём регрессировать. «Милан» теперь не Брэд Питт. Мы должны продолжать быть такими же уродливыми, как я со своей бородой и темными кругами под глазами», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

    Напомним, россонери после 22 туров занимают седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 34 очка.

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