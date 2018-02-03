Гаттузо: "Милан" не Брэд Питт, клуб такой же уродливый, как я"

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отметил, что его команде следует чаще вспоминать о критике в её адрес, чтобы становиться сильнее.

Как передает Report, приводит слова Гаттузо Football Italia.

«Мне не нужны были новые покупки зимой, потому что я и так верю в эту команду. Клуб спросил, нужен ли мне кто-нибудь, но я всегда отвечал, что всё в порядке.

Я твёрдо стою на земле и стараюсь не слишком много читать, что обо мне пишут, потому что знаю, какой долгий путь нам предстоит пройти.

Но мы не должны забывать, что люди говорили о нас шесть недель назад, иначе начнём регрессировать. «Милан» теперь не Брэд Питт. Мы должны продолжать быть такими же уродливыми, как я со своей бородой и темными кругами под глазами», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, россонери после 22 туров занимают седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 34 очка.