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    ​В Дагестане застрелили в машине 20-летнего российского футболиста

    Гасан Магомедов погиб после обстрела

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Футболист команды "Анжи-2" Гасан Магомедов погиб после обстрела своего автомобиля в ночь на воскресенье, 4 января, недалеко от села Новокули в Дагестане.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

    "Мы скорбим вместе со всеми, кому был дорог Гасан. Надеюсь, правоохранительные органы оперативно найдут убийц и те понесут справедливое наказание", — заявил генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев.

    Следственный комитет России по Республике Дагестан на своем официальном сайте сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 1 статьи 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия). 

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