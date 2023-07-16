Гарри Магуайра лишили капитанской повязки в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр сообщил, что больше не является капитаном клуба.

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр сообщил, что больше не является капитаном клуба.

Как передает Report , футболист написал в соцсетях, что такое решение принял главный тренер команды Эрик Тен Хаг.

"После сегодняшней встречи тренер сообщил мне, что меняет капитана. Он объяснил свое решение, и хотя я крайне разочарован, буду продолжать выкладываться по полной каждый раз, когда надену футболку этого клуба", - отметил игрок.

Отметим, что ряд футбольных экспертов и аналитиков часто называют Магуайра главным трансферным провалом в истории Английской премьер-лиги. За его переход "Манчестер Юнайтед" заплатил 85 млн евро, это четвертый по дороговизне переход в истории лиги.

До этого болельщики "МЮ" создали петицию на Change.org, в которой призвали лишить Магуайра капитанской повязки. В свое время она набрала свыше 40 тысяч подписей.

Магуайр стал капитаном "красных дьяволов" в 2020 году при главном тренере Уле‑Гуннаре Сульшере.