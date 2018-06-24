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    Гарри Кейн вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2018

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил хет-трик в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Панамы.

    Как сообщает Report, в первом тайме игрок «Тоттенхэма» реализовал два пенальти, а во второй половине забил третий мяч. 

    Теперь на счету Кейна пять голов на ЧМ-2018, он вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира, обогнав бельгийца Ромелу Лукаку и португальца Криштиану Роналду, у которых по четыре мяча.

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