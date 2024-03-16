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Гарри Кейн установил рекорд бундеслиги в своем дебютном сезоне

Гарри Кейн установил рекорд бундеслиги в своем дебютном сезоне Игрок мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн установил рекорд бундеслиги по голам в первом сезоне.
Футбол
16 марта 2024 г. 21:19
Гарри Кейн установил рекорд бундеслиги в своем дебютном сезоне

Игрок мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн установил рекорд бундеслиги по голам в первом сезоне.

Как сообщает Report, такого результата 31-летний англичанин добился такого результата после игры 26-го тура чемпионата Германии против "Дармштадт 98".

Матч завершился в пользу мюнхенцев со счетом 2:5.

Счет на 28-й минуте открыл игрок гостей Тим Скарке. Затем "Бавария" восстановила равновесие благодаря голу Джамала Мусиала (36') с передачи Гарри Кейна. Затем англичанин забил уже сам, еще до перерыва. Также в составе победителей дубль оформил Джамал Мусиала (64'), Серж Гнабри (74') и Матис Тель (90+3'). Финальную точку поставил игрок хозяев Оскар Вильхельмссон (90+5').

Кейн стал первым футболистом, которому удалось забить 31 гол в своем первом сезоне в чемпионате Германии. К тому же, это его личный рекорд по голам за сезон в чемпионате. Ранее он дважды в Англии покорял отметку в 30 голов за сезон.

Кейн перешел в "Баварию" из английского "Тоттенхэма" летом 2023 года. В нынешнем сезоне английский форвард провел за мюнхенцев 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 37 голами.

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