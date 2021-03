Гарри Кейн и Сон Хын Мин побили рекорд АПЛ

В Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоялся заключительный матч 27-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" - "Кристал Пэлас".

Как передает Report со ссылкой на Opta Sport, встреча завершилась разгромной победой "шпор" со счетом 4:1.

Нападающие "Тоттенхэма" Гарри Кейн и Сон Хын Мин после этого поединка уже 14 раз ассистировали друг другу в играх английской Премьер-лиги в этом сезоне, побив рекорд нападающих "Блэкберн Роверс" Алана Ширера и Криса Саттона (13 передач друг на друга), установленный в сезоне-1994/1995.

Подопечные Жозе Моуринью набрали в 27 матчах 45 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Кристал Пэлас" (34) - на 13-м месте (после 28 встреч).