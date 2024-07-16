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Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу

Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после проигрыша команды в финале Евро-2024.
Футбол
16 июля 2024 г. 14:48
Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после проигрыша команды в финале Евро-2024.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии (FA).

В финальном матче чемпионата Европы 2024 по футболу сборная Англии под руководством Саутгейта уступила Испании (1:2).

"После 102 игр и почти восьми лет руководства Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост тренера сборной Англии", - говорится в сообщении FA.

Специалист возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под руководством 53‑летнего тренера команда завоевала серебро на ЕВРО‑2020 и ЕВРО‑2024. Его контракт с национальной командой был рассчитан до декабря 2024 года.

"Для меня как для англичанина было честью всей моей жизни играть в сборной Англии и руководить ею. Это значило для меня все, я отдавал этому все свои силы. Пришло время перемен и новой главы в моей жизни. Воскресный финал в Берлине против сборной Испании стал последней игрой команды Англии под моим руководством", - цитирует Саутгейта FA.

В ассоциации также заявили, что немедленно начинают поиск преемника Саутгейта. В числе кандидатов на вакантный пост английские СМИ называют бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и нынешнего наставника "Ньюкасла" Эдди Хау.

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