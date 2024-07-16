Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после проигрыша команды в финале Евро-2024.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после проигрыша команды в финале Евро-2024.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии (FA).

В финальном матче чемпионата Европы 2024 по футболу сборная Англии под руководством Саутгейта уступила Испании (1:2).

"После 102 игр и почти восьми лет руководства Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост тренера сборной Англии", - говорится в сообщении FA.

Специалист возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под руководством 53‑летнего тренера команда завоевала серебро на ЕВРО‑2020 и ЕВРО‑2024. Его контракт с национальной командой был рассчитан до декабря 2024 года.

"Для меня как для англичанина было честью всей моей жизни играть в сборной Англии и руководить ею. Это значило для меня все, я отдавал этому все свои силы. Пришло время перемен и новой главы в моей жизни. Воскресный финал в Берлине против сборной Испании стал последней игрой команды Англии под моим руководством", - цитирует Саутгейта FA.

В ассоциации также заявили, что немедленно начинают поиск преемника Саутгейта. В числе кандидатов на вакантный пост английские СМИ называют бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и нынешнего наставника "Ньюкасла" Эдди Хау.