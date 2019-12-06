Гарет Бэйл может пропустить матч с "Барселоной"

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл рискует пропустить матч с "Барселоной" из-за проблем с бедром.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕSPN, ожидается, что Бэйл пропустит следующие две игры мадридской команды.

Он не тренировался с одноклубниками в течение последних трёх дней, а проводил индивидуальные занятия и лёгкие восстановительные упражнения в тренировочном комплексе клуба. Ранее стало известно, что форвард команды Эден Азар и защитник Марсело также могут пропустить матч с каталонским клубом.

Отметим, что матч "Барселона" – "Реал Мадрид" начнется в 23:00 по бакинскому времени.